“La città del futuro e le sue auto”, si è svolta questa mattina al Comando di Polizia Locale del Capoluogo la cerimonia di premiazione relativa al concorso organizzato dall’Automobile Club Bari-Bat, voluto per creare una maggiore sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale.

“Queste giornate di formazione sono importanti soprattutto per i piccoli – ha sottolineato il Comandante Michele Palumbo – che molto spesso, purtroppo, assistono a condotte non conformi poste in essere dai propri genitori come l’uso del telefono cellulare o il mancato uso della cintura di sicurezza durante la guida”.

Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati e premi di merito agli alunni che si sono contraddistinti attraverso la realizzazione di significativi elaborati sulla base di specifici insegnamenti che gli hanno ricevuto durante le lezioni tenute da esperti del settore.

“Formare, informare e sensibilizzare – ha aggiunto Palumbo – rappresenta la migliore forma di prevenzione che le Istituzioni possono e devono porre in essere”. L’iniziativa è stata anche un valido momento di apertura e di vicinanza del Corpo nei confronti dei destinatari vincitori del concorso, che nella circostanza hanno visitato gli uffici del Comando.

