Federica, Maya e Marco sono pronti per affrontare la stagione estiva. Gli amici a quattro zampe della Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011, quest’oggi erano presenti per prestare soccorso ai tanti fedeli impegnati nella gita in mare per raggiungere il peschereccio con a bordo la statua di San Nicola.

“Oggi non potevamo mancare – spiega Donato castellano, presidente dell’associazione – e come ogni anno saremo presenti nella spiaggia di Pane e Pomodoro per prestare il nostro servizio ai bagnanti. Vogliamo però ricordare che è bene rispettare la bandiera rossa”.