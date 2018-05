“Sanda Necòle va pe màre” e con lui ci sono anche i volontari del servizio di sicurezza. La festa di San Nicola non è infatti solo il corteo storico, le luminarie e il panino col polpo. Perchè la celebrazione abbia successo, non bisogna sottovalutare la sicurezza in terra e soprattutto in acqua.

“Siamo pronti ad intervenire qualsiasi cosa succeda in mare”. Queste le parole pronunciate da uno dei volontario che, in sintonia con l’Asl, opera a titolo gratuito. La collaborazione tra centrale operativa del 118 e la Guardia costiera sorveglia i fedeli che seguono l’evento dal suggestivo panorama marino.

Qualche hanno fa, proprio il loro intervento ha scongiurato il peggio per una cinquantina di visitatori fatalmente caduti in acqua. Tra loro c’era anche una donna napoletana in attesa.