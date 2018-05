La band ‘Roberto De Frenza e le maschere’ sbarca a Sanremo Rock, una vetrina per Roberto e gli altri membri dei gruppo che dal 5 all’8 giugno saranno nella città dei fiori per la finale del contest.

Quando Roberto 16 anni fa compose la canzone, al suo fianco c’era un pianista d’eccezione, il comico Checco Zalone. “Luca per me è un grande amico oltre ad essere un grande artista” ha affermato De Frenza “si sciolse la band ma non il nostro legame”.

Dopo 16 anni di attese, il componimento verrà finalmente distribuito, così un verso del singolo “torno più forte di prima” suona quasi profetiche. Quale occasione migliore che l’ambito palco dell’Ariston?

“Pirandello mi è stato d’ispirazione perchè ciascun membro della band è una maschera, una diversa possibilità di leggere me e le nostre canzoni”. Proprio tra quelle maschere si nasconde un volto noto. Molti lo conosceranno come Nicolas, l’attore che assieme a Checco Zalone aveva girato l’acclamato film “Cado dalle nubi”. Lo ritroviamo in una nuova veste, quella di batterista, fiero di portare all’Ariston una canzone che tocca tematiche delicate come il razzismo.