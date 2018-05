Ponte Adriatico, o meglio, pista ciclabile del sovrappasso. Più croce che delizia di questa amministrazione. Nel presentare l’opera, il sindaco disse: “Sarà sospeso nell’aria come i sogni”. E infatti la pista ciclabile quello è, un sogno, perché di inaugurarla e aprila alla circolazione non se ne parla. Proprio non si può, e per come stanno le cose in questo momento, mai si potrà.

Pericolosissimo quel guard-rail, una ghigliottina se qualcuno dovesse cadere percorrendo la corsia riservata in sella alla propria bici. Ciò nonostante, i soliti furbi la utilizzano senza preoccupazioni, spostare le barriere è davvero un gioco da ragazzi.

Per dimostrare quanto sia facile, l’abbiamo percorsa anche noi in sella alla nostra nuova Vespa griffata Il Quotidiano Italiano, il mezzo scelto per arrivare più rapidamente nel cuore della notizia, là dove bisogna essere per raccontare cosa accade.

Con la Vespa lanciamo anche il nostro nuovo slogan, quello che ormai accompagna ogni pezzo in pubblicazione: “Mi mandi il link”. Ce lo chiedono in tanti, giovani e meno giovani. Noi, naturalmente, provvediamo.