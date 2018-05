Sono cominciati in questi giorni i lavori di realizzazione delle nuove intersezioni previste agli incroci di via Sparano con le rispettive traverse. Questi interventi rappresentano le modifiche al progetto originario apportate dagli uffici tecnici comunali d’intesa con i progettisti secondo le richieste dei cittadini circa la possibilità di aumentare la dotazione verde della nuova strada.

Si tratta della realizzazione, in corrispondenza degli incroci, di isole verdi attrezzate pensate per la sosta e la socializzazione con sedute dotate di spalliere, grandi fioriere con alberature e verde ornamentale e annesso impianto di irrigazione ed elementi di arredo urbano, il tutto servito da un impianto di pubblica illuminazione che rappresenta una naturale estensione di quello già realizzato sull’asse viario principale.

Attualmente l’impresa sta lavorando sull’incrocio tra via Sparano e via principe Amedeo, in corrispondenza del quale verranno anche alloggiati, mimetizzati tra arredi e fioriere, i quadri tecnici che costituiscono il cuore pulsante degli impianti di illuminazione, videosorveglianza, diffusione sonora e wi-fi, che faranno di via Sparano la strada più tecnologica della città.

Nello specifico, saranno realizzate vere e proprie isole di verde urbano che prevedono la piantumazione di 42 alberi ad alto fusto direttamente in terreno (e non in vaso o fioriere come in passato) e oltre 500 piante tra arbustive o a fiore, suddivise in circa 22 specie botaniche diverse. Tra queste ci saranno specie già utilizzate in altre operazioni di greening urbano e altre che solitamente si ritrovano nei giardini di tipo privato. Un altro elemento caratterizzante del progetto sarà quello di differenziare ogni incrocio con una tipologia diversa di albero, in modo da identificare nel tempo l’intersezione della strada, come capita già oggi con i diversi isolati e gli edifici simbolici.

“Entro l’estate vedremo sicuramente l’intera via sparano riqualificata nella sua area pedonale – ha spiegato il sindaco Decaro durante un sopralluogo – mentre entro fine anno avremo modo di poterla ammirare nella sua interezza, ivi incluso il tratto che attraversa centralmente piazza Umberto e tutte le intersezioni . Oggi sono iniziati i lavori per i cosiddetti “salotti verdi” chiesti dai cittadini, a partire dall’incrocio con via Principe Amedeo.

“Gli operai stanno realizzando i cordoli per le fioriere che conterranno gli alberi e le nuove piantumazioni – ha specificato il primo cittadino – Lateralmente saranno posizionate le panchine con spalliere. Questi incroci, che riducono la carreggiata delle traverse rappresentano anche delle barriere per indurre le automobili a ridurre la velocità in modo da creare delle naturali zone 30 centrali e far si che chi transita sull’area pedonale posso attraversare con maggior facilità”.