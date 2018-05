“Con una città in crisi non possiamo permetterci il lusso di un commerciante che chiude l’attività perché tartassato dai controlli”. Giuseppe Carrieri, consigliere di opposizione e membro della Commissione sviluppo economico ha voluto incontrare Giovanni Padovano, il titolare del Bulldog Café di via Toti, a San Pasquale, di cui ha annunciato la chiusura per i numerosi controlli effettuati dalla Polizia Locale, nonostante intorno a lui ci siano attività completamente sconosciute al Fisco.

“Nei prossimi giorni – ci ha detto Carrieri – inviterò in commissione il signor Padovano, l’assessore Palone e il Comandante dell’Annona. Siamo al paradosso, un operatore deve rimanere chiuso, non fa lavorare i dipendenti, non fa girare l’economia perché stressato dai continui controlli della burocrazia”.

Della vicenda di Giovanni Padovano si è interessata anche la Polizia Locale. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, il Corpo starebbe provvedendo a effettuare tutte le opportune verifiche, di cui ancora non si conoscono però i risultati definitivi, ma che starebbero delineando una situazione da approfondire.