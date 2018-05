Il suo locale, il Bulldog Cafè in via Toti nel quartiere Carrassi, è ormai chiuso da 15 giorni. La causa scatenante di tutto, come ha anche ribadito in un secondo momento, sono le oltre 200 volte che gli agenti di Polizia Locale sono stati da lui. La sua versione è stata già contestata dal Comandate, Michele Palumbo, ma intanto si va verso la convocazione di entrambi, insieme all’assessore al Commercio Calra Palone, in commissione Sviluppo Economico.

“So che gli agenti stanno solo facendo il solo dovere – ci ha detto Padovano tra le altre cose – però quando ricevono le segnalazioni da qualcuno, dovrebbero anche cautelare le persone accusate, chiedendo i dati a chi sta telefonando e per quale motivo sta segnalando un abuso. Dietro ci potrebbero degli screzi”.

“Se legge deve essere – ha aggiunto – deve esserlo per tutti, come pure nel caso decidano di essere tolleranti. Non è possibile tollerare il generatore, la bombola del gas e il bancone, come succede in certi casi, e poi essere intransigenti con altri”.