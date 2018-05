Con l’arrivo dell’estate non potevamo restare a braccia conserte. Aderire alla campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dell’ultimo esemplare di Califfone, era d’obbligo.

Rosso fiammante, o almeno così sarebbe stato, se il motore non fosse rimasto esposto al sole, al gelo e alle piogge per mesi e mesi. Incatenato ad un dissimulatore in via Cassano, zona Policlinico, aspetta paziente il ritorno del proprio padrone e ricorda i bei tempi andati, quando insieme sfrecciavano per le strade della città.