La festa di San Nicola come set fotografico. Gli stilisti siciliani Dolce&Gabbana da tempo si ispirino ai borghi italiani per la creazione delle loro collezioni. Quale posto migliore per uno shooting fotografico se non la festa patronale di Bari?

I due modelli non sono passati inosservati ai tanti baresi presenti ieri sera in centro. Con gli abiti della maison hanno posato durante l’arrivo di San Nicola in piazza Ferrarese per poi spostarsi tra le bancarelle del lungomare. Lo stesso Stefano Gabbana ha postato il video che vi proponiamo sulla sua pagina Instagram.

Non è la prima volta che la casa di moda sceglie Bari vecchia come set fotografico. Il primo spot girato dagli stilisti vedeva le signore di Barivecchia come coprotagoniste insieme alle modelle.