Forse Gaetano Devitofrancesco non era simpatico agli operatori della nettezza urbana. Basta guardare la via a lui dedicata per capirlo. Lo spettacolo è davvero indecoroso: cassonetti stracolmi, un abete secco abbandonato in mezzo alla strada e una sedia da ufficio “parcheggiata” vicino al bidone. Una scena non bella da vedere.

Forse dobbiamo malignare sulla sedia, che sia stata dismessa dall’ufficio di collocamento davanti al parco Arcobaleno e nessuno si è sentito in diritto di smaltirla come si dovrebbe fare? Ma l’ombrello e il pino, che scusa hanno?

Eppure un giro nelle vie intorno ce lo siamo fatto, e non abbiamo trovato la stessa situazione. Cassonetti svuotati e nessun rifiuto a terra: la normalità.

Magari nei giorni scorsi gli operatori dell’Amiu si sono dimenticati di passare da via Devitofrancesco. Grave ma non irreparabile. Speriamo che in queste sere venga data un po’ più di attenzione, facendo diventare lo spettacolo indecoroso, di cui anche i cittadini sono responsabili, solo un sogno.

