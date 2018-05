Anche quest’anno per i festeggiamenti di San Nicola, in programma il 6, 7, 8 e 9 maggio, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia municipale e l’Amtab, ha predisposto una serie di misure e interventi straordinari per gestire al meglio il grande numero di persone che si riverserà nel centro della città per partecipare agli eventi.

Di seguito le limitazioni al traffico e alla sosta specifiche per le singole giornate:

VENERDì 4 MAGGIO

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul piazzale C. Colombo per le fasi di montaggio delle giostre.

SABATO 5 MAGGIO

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul piazzale C. Colombo;

dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza della Libertà, lato prospiciente la piazza Massari.

DOMANICA 6 MAGGIO

RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imperatore Augusto;

b. piazzale C. Colombo;

c. piazza della Libertà, lato prospiciente la piazza Massari;

Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine del esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul lungomare Imperatore Augusto, eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola;

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. molo S. Nicola;

b. via De’ Gironda, esclusivamente per l’area antistante la Chiesa di S. Michele;

c. largo Albicocca;

d. strada Santa Maria del Buonconsiglio;

e. largo Annunziata;

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine della rievocazione del corteo, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. molo S. Nicola;

b. piazza dell’Odegitria;

c. largo Albicocca;

d. strada dei Gesuiti;

e. strada S. Marco;

f. strada Santa Maria del Buonconsiglio;

g. largo Annunziata;

Dalle ore 19.30 alle ore 22.00, al passaggio della “RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CONSEGNA DELLE OSSA DI SAN NICOLA”, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, da piazzale IV Novembre a piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, vico dei Gesuiti, strada dei Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Arco Spirito Santo, largo Annunziata, vico Forno S. Scolastica, strada S. Maria del Buonconsiglio, piazza S. Pietro, via Santa Teresa delle Donne, via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada del Carmine, piazzetta Bisanzio e Rainaldo, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, via Ronchi, strada dei Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada S. Sebastiano, strada Tresca Vecchia, largo Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada San Benedetto, strada De’ Gironda (Chiesa di San Michele);

PROVE DEL CORTEO

Dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno 7 maggio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari;

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

7 MAGGIO

CORTEO STORICO

CHIUSURA LUNGOAMARE IMPERATORE AUGUSTO

in serata chiusura corso Vittorio Emanuele e lungomare Di Crollalanza

DIVIETO DI FERMATA

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. c.so Vittorio Emanuele II;

i. piazza della Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia

m. via Boemondo;

n. via Palazzo dell’Intendenza;

o. via B. Petrone;

p. via Villari;

q. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

s. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

t. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

• nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

• nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

• area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

z. via Fiorese;

aa. molo S. Nicola;

BB. LUNG.RE DI CROLLALANZA;

cc. piazza Eroi del Mare;

dd. largo G. Bruno;

ee. largo Adua;

ff. piazza A. Diaz;

gg. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

hh. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

ii. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

ll. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

mm. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

nn. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

oo. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

pp. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

qq. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

rr. via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Garibaldi;

ss. piazza Garibaldi:

• nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Bonazzi;

• nel tratto compreso tra via Manzoni e largo Nitti Valentini;

• nel tratto compreso tra via Crispi e via Manzoni;

DIVIETO DI TRANSITO

Nel corso della giornata si procederà ad una chiusura al traffico graduale sulle seguenti strade

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. c.so Vittorio Emanuele II;

i. piazza Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Boemondo;

m. via Palazzo dell’Intendenza;

n. via B. Petrone;

o. via Villari;

p. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

r. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

s. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

t. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

v. via Piccinni;

w. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

• nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

• nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

x. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

y. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

z. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

aa. via Fiorese;

bb.molo S. Nicola;

CC. LUNGOMARE DI CROLLALANZA;

dd. piazza Eroi del Mare;

ee. largo G. Bruno;

ff. largo Adua;

gg. piazzale L. Giannella

hh. piazza A. Diaz:

ii. LUNGOMARE N. SAURO;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

rr. via Lombardi;

ss. via Latilla;

tt. via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi;

uu. via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi;

vv. corso sen. A. De Tullio:

Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75);

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine del corteo storico, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via S. Francesco d’Assisi;

b. piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi;

Dalle ore 20.30, ove si svolgerà il “CORTEO STORICO”, il percorso interessato è il seguente:

piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola

8 MAGGIO

SAN NICOLA

CHIUSURA AL TRAFFICO LUNGOMARE IMPERATORE AUGUSTO

corso Vittorio Emanuele e lungomare Di Crollalanza

DIVIETO DI FERMATA

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. c.so Vittorio Emanuele II;

i. piazza Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia;

m. via Boemondo;

n. via Palazzo dell’Intendenza;

o. via B. Petrone;

p. via Villari;

q. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

s. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

t. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

– nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

– area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

z. via Fiorese;

aa. molo S. Nicola;

bb. lung.re Di Crollalanza;

cc. piazza Eroi del Mare;

dd. largo G. Bruno;

ee. largo Adua;

ff. piazza A. Diaz;

gg. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

hh. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno;

ii. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

ll. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

mm. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

nn. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

oo. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

pp. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

qq. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

rr. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste;

ss. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste;

tt. corso sen. A. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il varco “Dogana”;

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. C.SO VITTORIO EMANUELE II;

i. piazza Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Boemondo;

m. via Palazzo dell’Intendenza;

n. via B. Petrone;

o. via Villari;

p. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

r. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

s. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

t. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

v. via Piccinni;

w. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

x. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

y. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo;

z. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

aa. via Fiorese;

bb. molo S. Nicola;

cc. LUNG.RE DI CROLLALANZA;

dd. piazza Eroi del Mare;

ee. largo G. Bruno;

ff. largo Adua;

gg. piazzale L. Giannella

hh. piazza A. Diaz:

ii. lung.re N. Sauro;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

rr. CORSO SEN. A. DE TULLIO;

ss. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste;

Nella giornata si svolgeranno le seguenti processioni:

Dalle ore 06.45 sul seguente percorso:

piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, via delle Crociate, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, piazza Libertà, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour (sino all’altezza della fontana monumentale) e ritorno sulla stessa c.so Cavour (corsia di marcia in direzione di piazzale

IV Novembre) sino a piazza Eroi del Mare, piazza Eroi del Mare, lung.re A. Di Crollalanza, molo S. Nicola.

Dalle ore 20.00 sul seguente percorso:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so Cavour (corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese.

9 MAGGIO

LA FESTA DEI BARESI

CHIUSURA AL TRAFFICO LUNGOMARE IMPERATORE AUGUSTO

Dalle 14 corso chiusura al traffico Vittorio Emanuele e lungomare Di Crollalanza

DIVIETO DI FERMATA

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi;

i. piazza Libertà;

j. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

k. via Boemondo;

l. via Palazzo dell’Intendenza;

m. via B. Petrone;

n. via Villari;

o. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

q. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

s. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

t. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

– nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

– area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

u. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

v. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

w. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Fiorese;

y. molo S. Nicola;

z. lung.re Di Crollalanza;

aa. piazza Eroi del Mare;

bb. largo G. Bruno;

cc. largo Adua;

dd. piazza A. Diaz;

ee. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

ff. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

gg. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

hh. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

ii. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

jj. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

ll. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

mm. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

nn. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

uu. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

vv. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

Dalle ore 14 alle ore 24 e, comunque fino al termine delle esigenze:

h. C.SO VITTORIO EMANUELE II;

i. piazza Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Boemondo;

m. via Palazzo dell’Intendenza;

n. via B. Petrone;

o. via Villari;

p. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

r. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

s. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni;

t. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II;

v. via Piccinni;

w. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

• nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

• nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

x. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

y. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo;

z. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

aa. via Fiorese;

bb. molo S. Nicola;

cc. lung.re Di Crollalanza;

dd. piazza Eroi del Mare;

ee. largo G. Bruno;

ff. largo Adua;

gg. piazzale L. Giannella;

hh. piazza A. Diaz:

ii. lung.re N. Sauro;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

rr. corso sen. A. De Tullio.

INOLTRE SI RICORDA CHE:

• I veicoli adibiti al trasporto di animali utilizzati per le esigenze connesse al Corteo Storico, potranno sostare su via Ruggiero il Normanno, lato sinistro, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia (esclusivamente per il giorno 7 maggio 2018);

• le ambulanze e i veicoli di servizio a disposizione degli operatori sanitari potranno sostare sulla via A. Sordi, lato destro, con possibilità di transito anche verso corso Cavour;

• i veicoli a servizio dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e della Coop. Sociale “PER.L.A.” potranno sostare sul corso Cavour (direzione di marcia verso piazzale IV Novembre), tratto compreso tra via Imbiani e via Cognetti (esclusivamente per il giorno 8 maggio 2018);

• I veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno di riconoscimento, potranno sostare, in deroga, nelle seguenti aree:

• area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

• via Dalmazia, ambo i lati, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

• piazza Gramsci, ambo i lati, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno