Oggi è la giornata mondiale senza fumo e tabacco. Stamane in piazza Garibaldi, in piazza Umberto, al Parco 2 giugno e nei giardini del lungomare il consigliere comunale Giuseppe Carrieri insieme a numerosi volontari ha affisso 100 adesivi per chiedere di non fumare nei parchi e giardini Cittadini.

“Abbiamo depositato una risoluzione urgente con annessa ordinanza sindacale che vieta il fumo nei giardini e parchi di Bari – ha annunciato Carrieri – il fumo passivo è gravemente nocivo per bimbi e anziani e perché i mozziconi di sigarette sono tossici e inquinanti. Auspichiamo che il Sindaco voglia firmarla al più presto”.

