“Te lo giuro sui miei figli che non sono stato io, forse qualche condomino perché lui mette i tavolini fuori, ma nessuno di noi commercianti ha mai chiamato i vigili”. La volta scorsa lo abbiamo dovuto inseguire, questa volta con il fabbro sconosciuto al fisco di via Toti siamo riusciti a parlare, in maniera assolutamente pacata, e ci ha detto diverse cose interessanti. La vicenda, neanche a dirlo, è quella del Bulldog café, chiuso dal titolare Giovanni Padovano perché stanco di essere nel mirino della Polizia Locale.

“Fino a due anni fa ero in regola – ha ammesso – ma adesso che non c’è più lavoro ho chiuso la partita iva e faccio giusto qualche riparazione, una serratura da cambiare, cose così. Se poi chiedono dei lavori più grossi li passo ai colleghi, a cui magari do una mano”.

Il problema sollevato da Padovano evidentemente esiste, ma non per tutti: “Vengono continuamente – ha raccontato il nostro amico fabbro – anche da me sono venuti anni addietro, ma non da quando non sono più in regola”.

A breve ci sarà la convocazione di Padovano, del Comandate della Locale, Michele Palumbo, che ha già contestato la versione dei fatti raccontata dal titolare del pub, e dell’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone. In quella sede probabilmente si chiariranno alcuni aspetti ancora oscuri di tutta questa vicenda.