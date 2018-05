“L’amministrazione comunale non è in questo momento responsabile della questione dell’edilizia giudiziaria, nonostante ciò sta fornendo tutto il supporto possibile anche in termini di apprestamento di misure eccezionali d’urgenza”. Il direttore generale del Comune di Bari, Davide Pellegrino, fatica a trovare le parole appropriate per commentare il nuovo Pala “tenda” Giustizia di cui ormai si parla, male, in tutta Italia.

“Abbiamo in programma una riunione in Procura – ha aggiunto Pellegrino, citando poi le parole del sindaco Decaro – la città di Bari si vergogna di quello che sta succedendo, si spera possa durare il minor tempo possibile”.