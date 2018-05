Sarà stato il minchia parking del direttore generale del Comune, Davide Pellegrino, potrebbe anche essere solo stato un caso, ma sta di fatto che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha finalmente aderito alla nostra rubrica Minchia Parking.

In doppia fila, sulle strisce, sui posti per disabili e perfino sui passi carrabili. Al nostro occhio fino non sfugge nessun parcheggio ad minchiam, come si dice. Il primo cittadino, forse leggendoci, ha sviluppato il nostro sesto senso, ed è diventato uno di noi.

Durante il sopralluogo per la nuova spiaggia di San Girolamo, il primo cittadino ha fotografato una macchina parcheggiata sul marciapiede e ha deciso di inviare la foto alla Polizia Locale. Inutili le preghiere dell’automobilista che ha cercato di convincere il Sindaco a non fargli fare la multa.