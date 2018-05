Siamo in cerca di nuovi talenti per la squadra di beach volley “Bari Giustizia Amatoriale”. Vista la situazione tragica in cui versa la sede del Tribunale Penale di Bari, abbiamo pensato di cercare tra avvocati, magistrati e dipendenti, qualcuno che volesse allentare la tensione dovuta allo sgombero.

Noi ci scherziamo su, ma lavorare in una tendopoli al sole e con tutti i disagi che ne conseguono è un vero e proprio dramma. Per non parlare dei ritardi che la giustizia subirà.