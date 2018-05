Diversi esemplari già catturati, tanti altri pronti a ripopolare il quartiere San Paolo. In questa lotta impari tra burocrazia e natura contaminata dai luridi, in via di Di Giesi va in scena il più classico degli spettacoli da documentario naturalistico: l’accoppiamento.

Davanti ad alcuni colorati spettatori, due esemplari di cinghiale si annusano prima di amoreggiare. La “stagione della caccia”, ma allo stesso tempo anche quella degli amori. I fiocchi rosa e azzurri sono pronti.