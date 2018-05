La chiusura dei Punti di Primo Intervento, annunciata a più ripresa, per ora è solo sulle pagine dei giornali, anche su quelle del nostro quotidiano. Sulla eventuale soppressione la Lega aveva persino iniziato un tour di protesta. Ciò che ha fatto saltare sulla sedia gli operatori del Servizio 118, soprattutto quelli precari, è la mancanza di una comunicazione ufficiale.

Sulla questione la FSI ha scritto al direttore generale della Asl Bari, Vito Montanaro e al “direttore” del 118, Antonio Dibello. “A tutt’oggi risulta che nessuna comunicazione efficace sia stata inviata al personale delle postazioni 118 interessate, il quale sta continuando a svolgere la propria attività al servizio dei cittadini, ma con il rischio di una carenza di legittimazione poiché i PPI risulterebbero chiusi dal 1 maggio”, spiegano Francesco Papappicco e Francesco Balducci, rispettivamente segretario FSI-USAE 118 e segretario territoriale Bari-Taranto FSI-USAE.

“Risulta che in molte postazioni 118 ed ‘ex PPI’ siano pervenuti turni di servizio validi solo fino al giorno 3 maggio – incalzano i due sindacalisti -. Tale incertezza è imperdonabile, atteso che un settore tanto importante non può essere gestito ed organizzato con turni di lavoro parziali e senza una visione di medio periodo”. L’inadempienza sulla programmazione mensile dei turni di lavoro, infatti, costituisce una palese violazione delle norme contrattuali a danno dei lavoratori, i quali si vedono negato il diritto alla programmazione della propria vita privata e familiare.

“Si chiede, pertanto, che venga fatta chiarezza sulla sorte dei PPI e che venga inviato con sollecitudine a tutte le postazioni interessate il turno di servizio a copertura dell’intero mese lavorativo – continuano Papappicco e Balducci -. Si coglie l’occasione per chiedere cosa ne sarà della postazione 118 di Gravina in Puglia. Quest’ultima, stando alla delibera di giunta regionale 1933/2016, risulterebbe essere stata trasformata in India (con infermiere a bordo ndr.), in contrasto con quanto previsto dal DM 70/2015 per le dimensioni territoriali del comune interessato, ma a tutt’oggi è ancora Mike (con medico a bordo ndr.). Si chiede quindi di sollecitare l’organo regionale affinché apporti le necessarie modifiche al testo della citata DGR 1933/2016, per garantire la permanenza della postazione Mike in via definitiva”.