Si chiamano “Black Guardian” e sorveglieranno, dall’alto, la folla che riempirà le strade del centro durante la festa di San Nicola. Un innovativo (e costoso) sistema di video-sorveglianza per garantire la sicurezza ma anche una potente “arma” per le forze dell’ordine.

Si tratta di una stazione tecnologica, dalla cui base si eleva una colonna telescopica che può raggiungere i 14 m di altezza, sulla cui sommità sono pronte e operative telecamere con un raggio d’azione di 1 chilometro che trasmettono dati a più settori della sicurezza.

Sono previsti almeno 4 “guardiani neri”: due già attivi all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Sparano e sul molo San Nicola, i prossimi saranno installati in piazza del Ferrarese e su largo Giannella. Non a caso si tratta dei luoghi che saranno probabilmente tra i più affollati durante le celebrazioni per il santo di Myra.