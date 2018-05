“La presenza della ruota panoramica è stato un grande successo per la città di Bari, lo dimostrano l’affetto con cui i baresi l’hanno vissuta e il rammarico con cui in questi giorni stanno salutando una delle attrazioni più importanti che la nostra città abbia mai avuto”. L’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone commenta così l’arrivederci alla grande ruota che per sei mesi ha fatto bella mostra di sé in largo Giannella.

Mentre il sindaco, Antonio Decaro, e la stessa Carla Palone confermano che la grande attrazione in autunno, già si parla di una nuova iniziativa, analoga, per l’estate: “In questi giorni, sempre in collaborazione con la Camera di Commercio, stiamo lavorando per portare un’altra attrazione a Bari che possa offrire ai baresi e ai tanti turisti e visitatori una nuova occasione di divertimento. Al momento – conclude Palone – non ci sono dettagli sulla tipologia di struttura che arriverà in città”.

Su internet stanno circolando ipotesi e indiscrezioni, smentite però seccamente da Palazzo di Città: “Non dovrebbe essere una torre, sebbene dovrebbe trattarsi di una attrazione panoramica” ci ha detto la portavoce del sindaco, contattata telefonicamente.