Al Policlinico di Bari arrivano i Carabinieri, e per una volta non si tratta di una “visita professionale”. Nessuna indagine, bensì il 10 maggio alle 10.30 sarà posta la prima pietra dei lavori di adeguamento di uno stabile già esistente che la direzione generale ha messo a disposizione dell’Arma dei Carabinieri perché prenda forma la stazione Bari-Picone, già operativa e attualmente ospitata in un’altra sede.

Sarà la prima stazione dell’Arma ad essere presente in un ospedale pubblico. La presenza dei militari consentirà un’azione preventiva anche nell’importante polo medico, ferma restando la sua competenza areale nell’omonimo municipio cittadino.

Il progetto, nato per dare una risposta forte, immediata e concreta alle preoccupazioni sulla sicurezza del personale medico e dei pazienti e per scoraggiare gli atti di violenza giovandosi di una capacità d’intervento più rapido e diretto dei Carabinieri, rientra in un più ampio piano del comando provinciale Carabinieri di Bari volto a razionalizzare la sua presenza in città.

La Stazione Carabinieri all’inerno dell’ospedale permetterà di adeguare le risorse e le competenze dei suoi presidi alle necessità del territorio e dei baresi, nell’ottica di accrescere il rapporto di fidelizzazione tra il cittadino e il carabiniere, facendo coincidere le aree di responsabilità delle Stazioni dell’Arma con le diverse municipalità. Un principio basilare per garantire maggiore sicurezza.