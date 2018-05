Oggi, in occasione della Giornata Europea per il Recupero dei Rifiuti nell’Ambiente istituita per sensibilizzare i Cittadini sull’importanza del riciclo dei rifiuti, Giuseppe Carrieri è tornato al Chiringuito per replicare il successo di qualche mese fa con l’iniziativa “Valgo 10 cent”.

La pratica del vuoto a rendere, reintrodotta in Italia dalla legge 142/17 ma rimasta inapplicata, può davvero essere salvifica per la nostra città e per l’ambiente in generale. L’iniziativa è stata finanziata e incentivata dal consigliere comunale Carrieri, applicando su 500 bottiglie di birra un adesivo che permette a chi le restituisce (al gestore del locale) di incassare 0.10 euro.

Sempre con una parte del compenso da consigliere comunale, si è installato all’ingresso del chiringuito un posacenere da palo per recuperare un rifiuto tossico come la cicca di sigaretta. La natura, ammesso che ci riesca, ci mette decine di anni per smaltire vetro e mozziconi: con il buon senso delle istituzioni si può arginare definitivamente un problema terribile per noi e, soprattutto, per i nostri figli.