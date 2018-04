In occasione della visita del Santo Padre a Molfetta, Puglia Outlet Village mette a disposizione un servizio gratuito di “Park & Ride”. La Land of Fashion molfettese si prepara così all’arrivo del Papa che, venerdì 20 aprile, farà tappa in città per celebrare il 25esimo anniversario dalla scomparsa di monsignor Tonino Bello.

La zona antistante l’ingresso “Scirocco” sarà adibita al servizio navetta. I mezzi circoleranno dalle ore 3.30 alle 15.30, garantendo l’accesso negli orari consentiti e la successiva uscita al termine delle celebrazioni.

La fermata prevista per la navetta Puglia Outlet Village/Molfetta Centro è stata individuata in Via Madonna dei Martiri, incrocio Via S. Francesco d’Assisi (sia per l’andata che per il ritorno). Nell’eventualità che le forze dell’ordine non lascino raggiungere tale luogo, la Mtm ha segnalato una fermata alternativa in Zona Secca dei Pali.