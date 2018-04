Torna alla ribalta il problema dei gazebo nella città vecchia. Le attività commerciali poste nelle zone in corrispondenza di palazzi storici e chiese non potranno avere delle strutture amovibili e anzi hanno l’obbligo di smontare i paravento negli orari di chiusura. Di questo problema si è parlato oggi in Commissione trasparenza alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone, e al comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo.

“Dobbiamo cercare di trovare una soluzione ottimale – dice la Palone – sia per le attività commerciali che per il Comune e per farlo bisogna rivolgersi alla Sovrintendenza. Si deve cercare di conservare la fruibilità e la visibilità di un centro storico con palazzi di pregio e allo stesso tempo permettere ai commercianti di lavorare in queste zone, come piazza Ferrarese e Mercantile, visitate speso dai turisti”.

“Durante i controlli della Polizia Locale – dichiara il comandante Palumbo – sono state multate 5 attività che non rispettavano le regole imposte nell’atto autorizzatorio che ha ogni pubblico esercizio. Naturalmente le occupazioni temporanee e permanenti del centro storico sono un problema che deve trovare una soluzione anche negli atti e provvedimenti amministrativi”.

“Se l’Amministrazione non lo farà – conclude il consigliere comunale Giuseppe Carrieri – chiederemo noi degli interventi per risolvere questa problematica che derivano dall’ennesimo atto amministrativo fatto male”.