“Ieri mi ha chiamato l’infermiere dalla sala operatoria di Grumo e mi ha detto che mio padre, paziente oncologico, non avrebbe potuto più fare la colonscopia prenotata mesi fa”. La familiare dell’uomo ha un diavolo per capello. “L’apparecchio si è rotto – mi hanno detto – e non si sa quando lo ripareranno, ma soprattutto se la Asl di Bari avrà voglia di rimetterlo in sesto”.

Il malcontento è diffuso. A causa del guasto l’agenda delle prenotazioni è stata chiusa. Ma tutti i pazienti in calendario fino a novembre dove vanno? La risposta immediata sarebbe: ad Altamura. “Al medico di sala operatoria – aggiunge la donna – ho chiesto cosa fare adesso, se l’esame avrebbero dovuto riprenotarlo loro. Sa cosa mi è stato detto? È un problema suo”.

Il vero guaio è che ad Altamura, anche a causa del disservizio registrato all’ospedale di Grumo, la prima data utile è a fine 2019. “Un paziente oncologico – incalza la parente – non può permettersi di aspettare tutto questo tempo. Ci sono controlli periodici da rispettare”. Chiusa la conversazione, non contenti di quanto ascoltato, abbiamo chiamato direttamente la struttura sanitaria di Grumo.

Tutto confermato. Dall’altro capo del telefono, però, hanno aggiunto: “La ricetta dura 2, 3, 4 mesi? E allora può darsi che si risolva il problema. Sono fiducioso e poi, stia tranquillo, nel caso dovesse essere riparata la macchina in qualche modo lo verrà a sapere”. Nel caso. Siamo certi che la Asl di Bari provvederà a comunicare prontamente quanto tempo dovranno aspettare i “poveretti” ai quali è saltato l’esame, ma soprattutto la volontà di riparare o meno il macchinario. Non per caso.