Dopo le numerose segnalazioni di chiamate inopportune o addirittura farlocche fatte al servizio di emergenza e urgenza, abbiamo deciso di regalarvi un breve video-tutorial con alcuni consigli utili su quando e come come fare una chiamata al 118. Indicazioni considerate speso scontate, ma ripetere il concetto aiuta.

Ricordiamo sempre che l’ambulanza non è un giocattolo e neanche il fattorino della pizza o un taxi. Se oggi vi divertite a chiamarla inutilmente, facendovi grasse risate, oppure per essere trasportati in ospedale evitando le liste d’attesa, domani potreste maledirla perché non arriva a soccorrere un parente in tempo. Pensateci. Qualcun altro potrebbe essersi preso gioco di voi allo stesso modo di come voi avete fatto.

Usiamo coscienziosamente una risorsa che ci viene fornita gratis, ed evitiamo di far partire l’ambulanza per un dito schiacciato, un po’ di febbre o magari perché siete stitici. Imparate, soprattutto, ad effettuare una chiamata corretta alla centrale, identificandovi, facendo capire dove siete e descrivendo brevemente ma completamente il problema.

Imparate, prima di tutto, ad avere rispetto dell’equipaggio a bordo dell’ambulanza, che spesso lavora sotto stress per darvi una mano quando ne avete realmente bisogno.