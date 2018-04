“La Magistratura infligge un duro colpo alla malavita barese, ne contrasta il dilagare, per questo ringraziamo molto giudici e polizia per il loro impegno che palesa così le gravi criticità dell’ordine pubblico della Città di Bari e le gravi commistioni tutt’ora esistenti. Contestualmente vogliamo rappresentare che abbiamo inoltrato l’ennesima nota a Sindaco di Bari e Prefetto per rinnovare le richieste di intervento sulle problematiche della sicurezza urbana di loro competenza”. I consiglieri di opposizione Giuseppe Carrieri, Michele Caradonna, Filippo Melchiorre, Michele Picaro e Fabio Romito non mollano la presa sul tema sicurezza.

“Baby gang, posteggiatori abusivi, prostituzione stradale, vendita di merce contraffatta e occupazione delle piazze cittadine, dilagano e imperversano nella Città di Bari – sottolineano – nella pressoché totale indifferenza del Sindaco che dimentica i suoi poteri in materia di sicurezza urbana e dimentica di essere il responsabile della Polizia Locale”.

“Sono oltre 600 – ricordano – gli agenti che non si riesce a organizzare bene per consentire alla Città di avere minimi standard di sicurezza. La nota come al solito propone soluzioni e indicazioni per affrontare la così detta microcriminalità e per contrastare il disordine urbano, sollecitando l’utilizzo dei poteri sindacali del decreto Minniti”.

“Attendiamo – concludono – che il Sindaco di Bari voglia battere un colpo su questa grave problematica. Per noi una priorità della Città che vorremmo fosse finalmente affrontata con tolleranza zero”.

