Ultima seduta di addestramento in mare con presentazioni ufficiali per gli equipaggi della Scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari, che dal 15 giugno al 15 settembre saranno presenti tutti i sabati e le domeniche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Una presenza attenta e molto apprezzata per il sesto anno consecutivo.

Non solo servizio integrativo di salvataggio in mare, con gli ottimi risultati che siamo stati in grado di documentare in passato, ma anche accoglienza alle persone diversamente abili. L’associazione è l’unica in Puglia iscritta nel registro regionale della Protezione civile che fa salvataggio in mare con i cani.

Il 24 e 25 aprile scorsi, al cospetto di una commissione venuta in Puglia da Monza, i volontari esperti di protezione civile della Scuola Cani Salvataggio Nautico, presieduta Donato Castellano, hanno effettuato le altre prove valutativa delle nuove Unità Cinofile di salvataggio in mare. Federica Cezza con il suo Golden Maya, Michele Timeo con il suo labrador Leo e Gianmarco d’Amico con il Golden Texas hanno superato brillantemente il test, conseguendo il brevetto. Otto prove in tutto.

Il 24 pomeriggio sono stati valutati dal punto di vista dell’obbedienza, perché un cane bagnino dev’essere educato e abituato alla gente oltre che stimolato da situazioni particolari.

“Sono orgoglioso – commenta Castellano – queste tre persone vanno a rafforzare la squadra di salvataggio che ormai da anni collabora con il Comune di Bari.

Verranno svolte una serie di attività prima dell’estate, assistenza in mare in occasione della festa di San Nicola; assistenza in mare alla “Race for the Cure” e attività dedite al sociale.

Vi aspettiamo in spiaggia con la speranza che il mare venga rispettato. Bastano veramente piccole regole per vivere il mare in massima sicurezza”. La speranza è che vengano rispettate.

