Chi ha il pane non ha i denti, dice il famoso detto. Con un po’ di fantasia potremmo adattare l’aforisma sulle strade baresi: mentre in alcune zone, e soprattutto sul lungomare, le strisce pedonali restano a metà, la segnaletica orizzontale viene rifatta dove non serve. Succede in via Martiri D’Otranto, quartiere Libertà: il tratto di strada è pedonale e quindi chiuso al traffico, ma questo non ha fermato le operazioni per il rifacimento delle strisce pedonali.

