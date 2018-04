Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, si è recato in via Peucetia in occasione dell’avvio dei lavori per la posa dell’asfalto sull’area parcheggio a servizio dei cittadini residenti della palazzine ex Arca, di cui il Comune è divenuto proprietario da qualche mese.

L’intervento, atteso da tanti anni, è stato possibile grazie all’acquisizione al patrimonio comunale dell’area adibita alla sosta, in continuità con l’acquisizione di tutte le aree all’aperto di pertinenza dei complessi edilizi del gruppo 1 e gruppo 3 in viale Japigia, già di proprietà di Arca Puglia. Nello specifico si tratta di 137 nuovi posti auto di cui 15 di maggiori dimensioni, ubicati in adiacenza a via Pitagora e finalizzati a consentire il parcheggio dei furgoni dei mercatali.

“Oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area parcheggio di via Peucetia a servizio sia dei residenti della zona sia dei mercatali e dei fruitori del mercato, che usufruiranno di posti comodi per i furgoni in quanto prossimi a via Pitagora – ha spiegato il sindaco Decaro -. Questi lavori sono parte di una vicenda annosa, per cui è stata portata avanti una battaglia sacrosanta dai cittadini, cui in questi mesi stiamo dando risposte concrete. Dopo sessant’anni d’attesa abbiamo dipanato la matassa relativa alla proprietà delle aree interne alle palazzine”.

“Con la sistemazione di quest’area parcheggio – ha concluso Giuseppe Galasso – portiamo a termine un altro importante risultato che soddisfa una richiesta dei residenti, che lamentavano da tempo disagi nella fruizione di queste aree, a causa della polvere eccessiva nella stagione estiva e dei ristagni d’acqua e di fango nella stagione invernale. Un primo intervento per ridurre il problema l’avevamo già effettuato alla fine del scorso anno riempiendo le zone di maggior ristagno con materiale stabilizzato nell’ambito delle operazioni di manutenzione”.

