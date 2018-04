Pochi mesi fa avevamo denunciato la situazione di degrado del parco Giovanni Paolo II al San Paolo. Un area compresa tra piazza Europa e viale delle Regioni lasciata in completo abbandono tanto che l’Amministrazione Comunale non si era curata nemmeno di aggiustare le luci.

Ma ieri mattina, vista la splendida giornata di sole, l’associazione Orodance Lopez, dopo aver ripulito la pista di pattinaggio, ha portato le sue allieve all’interno del parco per farle esibire.

La scuola di pattinaggio, con sede a Palo del Colle, lo scorso novembre ha deciso di aprire una sede al San Paolo, visto l’alto numero di allieve provenienti dal quartiere barese. “La strada per arrivare a Palo, soprattutto in caso di pioggia non è sicura- racconta la presidente dell’associazione Caterina Lopez -. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire un’altra sede per facilitare i genitori delle nostre piccole”.

“La nostra idea – conclude -, grazie all’aiuto dell’assessore Francesco Ferrante, è stata subito sposata dal plesso Grimaldi, dove la nostra scuola tiene dei corsi di pattinaggio al coperto. Ma con l’arrivo delle belle giornate abbiamo deciso di spostarci nel parco visto che la pista di pattinaggio è in ottime condizioni, nonostante l’incuria dell’intera area”.

Nonostante ci sia un’associazione pronta a utilizzare il parco per le lezioni all’aperto, resta il problema delle luci. Finché c’è il sole il problema non sussiste, ma dopo il tramonto bisogna prendere tutto e andare via perché lì, nel parco Giovanni Paolo II, la notte si popola di gente poco raccomandabile.