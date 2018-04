“Giovane ci sono i cinghiali”, dice chi sta girando il video all’uomo in direzione dell’isola ecologia, che di ecologico ha davvero poco. Non sappiamo se il residente del quartiere San Paolo non abbia sentito l’avvertimento o lo abbia volutamente ignorato.

Le immagini parlano chiaro. L’uomo porta il suo grosso sacco di immondizia e lo lascia all’esterno dei cassonetti. I cinghiali scappano, come aveva fatto prima di loro un gattino alla vista degli ex animali selvatici, ma non appena il territorio è di nuovo in “sicurezza”, tornano a banchettare in occasione della Santa Pasqua.

Il video è stato girato intorno alle 19.30 in via Carlo Massa.