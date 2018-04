Bari, città del mare, del buon cibo e sempre alla moda. Non parliamo solo delle ultime tendenze in campo di abbigliamento dettate dai grandi stilisti, ma soprattutto del lancio di nuove mode, come le strisce pedonali a metà.

Sarà per una questione estetica o molto più probabilmente per dimenticanza, ma in città questa nuova tendenza è apparsa prima sul lungomare, poi in via martiri d’Otranto e per finire in via Sagarriga Visconti angolo corso Italia.

Scherzi a parte è noto come a Bari, e in altre province del sud, sia difficile vedere gli automobilisti che si fermano per far attraversare i pedoni, figuriamoci poi con le strisce pedonali a metà. Così facendo aumenta il rischio di essere investiti.

