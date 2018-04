Siamo sempre alla solite. Dopo ogni evento la città ci mette un po’ per ritornare ad essere quella del giorno prima. Questa volta non è via Sparano con i suoi bidoni stracolmi, ma è la zona del Politecnico di Bari.

Ieri sera gli studenti hanno organizzato il Poliba Sound Fest, già alla sua terza edizione. Esibizione di band e il d-j set hanno divertito centinaia di ragazzi che, come unica regola, avevano il divieto di portare bottiglie di vetro. La regola è stata ampiamente rispettata, come si evince dal video denuncia inviato da una residente. Infatti il tappeto di birre è rimasto fuori dal cancello di via Orabona.

Le foto testimoniano come il giorno dopo, tutta l’aria circostante sia un vero e proprio immondezzaio. Come sempre bisogna far passare la giornata di ferie per ripulire lo schifo. Nessuno vieta il divertimento, ma almeno, quando si organizza qualcosa, bisognerebbe pensare anche alla pulizia subito dopo la chiusura delle porte.

