Habemus strisce pedonali, almeno sul lungomare. Continuano dal litorale Araldo di Crollalanza le operazioni per il rifacimento della famigerata segnaletica orizzontale che, causa lavori di Open Fiber, compaiono “interrotte” in diverse zone della città, mentre sono paradossalmente complete proprio dove non serve, come nell’ormai pedonale via Martiri d’Otranto, nel quartiere Libertà.

I lavori, già completati su Corso Italia e via Napoli, sono iniziati anche vicino al molo di San Nicola ma presto avanzeranno fino a rimettere a nuovo anche le famose strisce a metà proprio davanti la presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro.