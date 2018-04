Arriva il Contributo alloggiativo 2017. La ripartizione Patrimonio del Comune di Bari ha fatto sapere che a partire a domani, mercoledì 11 aprile, i beneficiari potranno ritirare quanto spettante. Ricordiamo che in pagamento è la competenza 2015.

L’erogazione del contributo avverrà secondo il calendario così fissato:

GRUPPO 1 da ABATE S. a CARDONE L. – dall’11 aprile 2018;

GRUPPO 2 da CARENZA C. a DE STEFANO L. – dal 12 aprile 2018;

GRUPPO 3 da DE TOMA F. a GIANNONE G. – dal 13 aprile 2018;

GRUPPO 4 da GIANNOTTI G. a MANZARI C. – dal 16 aprile 2018;

GRUPPO 5 da MANZARI M. a PESOLE D’ANGELO C. – dal 17 aprile 2018;

GRUPPO 6 da PETAROSCIA A. a STRAMBELLI C. – dal 18 aprile 2018;

GRUPPO 7 da STRAZIOTA V. a ZOTTI M. – dal 19 aprile 2018.

Per riscuotere il contributo alloggiativo, i beneficiari si posso recare dalle 8:20 alle 12 nelle seguenti sedi dell’Unicredit:

via Argiro, 97;

via Putignani, 98;

via Bruno Buozzi, 96/L;

via Brigata bari, 17;

viale Papa Giovanni XXIII, 38;

via don Guanella, 15/H;

corso Benetto Croce, 168;

viale Luigi Einaudi, 63-65;

via Capruzzi, 86 angolo via Re David;

viale Magna Grecia, 45.

Per coloro che hanno optato per il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso verrà effettuato a partire da mercoledì prossimo, 18 aprile. Gli importi da erogare sono quelli indicati nelle graduatorie, rettificate con determina della ripartizione Patrimonio, pubblicata sull’albo pretorio (n. 2018/120/00210), e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari.