Bari nell’ultimo periodo è disseminata di cantieri, spuntati più o meno come funghi a ogni angolo della città. Forse per questo motivo, naturalmente si tratta di una provocazione la nostra, è stato prorogato al 4 maggio il termine per l’aggiornamento annuale 2018 della short list di avvocati, da cui l’amministrazione comunale attinge per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale.

Il bando è stato riaperto lo scorso 5 aprile, la domanda di ammissione deve essere inviata tramite pec all’indirizzo alboavvocati.comunebari@pec.rupar.puglia.it secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul portale istituzionale del Comune.