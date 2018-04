“Il cimitero dei frigoriferi”, di cui c’eravamo occupati il 16 febbraio scorso, non è solo una cupa immagine tratta da un libro di fantasia per bambini, al San Paolo è una triste realtà. Siamo nelle vicinanze dell’ex Carrefour, stabile abbandonato e vandalizzato. Una mega discarica a cielo aperto si estende per decine di metri.

Plastica, spazzatura domestica, materassi, vetri, sanitari, cisterne di olio e ben 20 carcasse di frigorifero non sono proprio il panorama che ci aspetteremmo di vedere. Un danno che non offende solo la vista ma anche l’ambiente perché come afferma Dino per il sociale nel suo video: “Manomettendo il motore si causa l’emissione di Freon 12, gas assolutamente pericoloso”.

“Chiamare l’Amiu non costa nulla”, ha concluso il buon Dino ma a quanto pare questo concetto non è chiaro per tutti.

