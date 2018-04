Il cantiere per il recupero del bar all’interno di parco 2 Giugno termineranno entro il mese di giugno. Per rimettere a nuoo la struttura, in stato di abbandono da circa 8 anni, è stato necessario un intervento corposo dovuto al degrado e agli atti vandalici susseguitisi durante il periodo di chiusura al pubblico.

I lavori, a carico dell’aggiudicatario dell’avviso pubblico Vincenzo Lattanzi, riguardano il rifacimento della pavimentazione interna ed esterna, dei servizi igienici, degli impianti elettrici, idrici e fognari, delle pareti, delle tramezzature, di tutti gli infissi, della cupola in cima alla struttura e della recinzione esterna.

“Attualmente il cantiere è in fase avanzata – ha affermato il vicesindaco con delega al Patrimonio Pierluigi Introna , che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere accompagnato dal direttore della ripartizione Onofrio Padovano – circa metà dei lavori, perlopiù di consolidamento strutturale, è stata infatti terminata. Siamo molto soddisfatti perché si tratta di un servizio particolarmente atteso dai tanti cittadini che frequentano il parco”.

“La riapertura del bar di parco 2 Giugno, oltre a rendere più completo il polmone verde per eccellenza della città attraverso il funzionamento di un punto di ristoro, restituisce decoro a un’area pubblica centrale per i baresi. Peraltro, è perfettamente in linea con il recupero e la valorizzazione delle aree verdi che contraddistinguono questa amministrazione comunale”.

