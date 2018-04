Dopo la nostra denuncia sulla situazione del condominio popolare in via Candura 17 al San Paolo, l’Arca è intervenuta ed ha promesso che entro la fine di Aprile verrà ripristinato uno dei due ascensori distrutti pochi giorni fa. L’azienda ci ha fatto sapere che la gara d’appalto è stata già effettuata e sono stati comprati i materiali per ricostituire l’intera cabina.

“Per fortuna hanno fatto qualcosa – dice una residente – qui paghiamo il condominio ma siamo stati dimenticati. Ci sono persone anziane che vivono ai piani alti che non possono uscire di casa. Quando qualcuno è morto è stato un problema portare giù la bara”.

Abbiamo chiesto all’azienda regionale di fare qualcosa anche per l’ascensore distrutto da alcuni vandali quasi 4 anni fa. Speriamo che venga prima di tutto messo in sicurezza e poi ripristinato come l’altro.