Nuove destinazioni per gli appassionati del viaggio, Wizz Air lancia infatti due nuove tratte da Bari verso Breslavia e Luton. I voli verso Breslavia, opereranno due volte alla settimana e quelli verso Londra Luton il mercoledì e la domenica fino al 18 aprile, quando raggiungeranno la periodicità di 4 volte alla settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Le tariffe per entrambe le rotte partono da 14,99 euro e i voli si possono prenotare su wizzair.com.

Le due nuove rotte dall’aeroporto di Bari riflettono l’investimento costante di Wizz Air in Italia. Wizz Air sta inoltre ampliando il proprio network da Roma Fiumicino e da Bari con 3 nuove rotte previste nel 2018 rispettivamente verso Kutaisi e Vienna. La Compagnia offre ad oggi 94 rotte dagli aeroporti italiani perché i viaggiatori possano scoprire 24 destinazioni con tariffe a partire da 9,99 euro.

Ma non è tutto, grandi sorprese e concorsi attendono i viaggiatori sulla pagina Facebook e in aereo. Un passeggero fortunato, a bordo del primo volo operato da ciascuno dei 21 nuovi aeromobili allocati nelle basi di WIZZ, vincerà 1000 euro in voucher, che saranno nascosti in modo casuale sotto un sedile e daranno al vincitore l’opportunità di esplorare ulteriormente lontani luoghi meravigliosi.