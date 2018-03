Nuovo invito a partire per gli amanti dei viaggi, EasyJet ha annunciato il primo collegamento verso Berlino Tegel dall’aeroporto di Bari. Il collegamento, in vendita da oggi, sarà operativo con 3 frequenze settimanali per tutta la stagione estiva a partire da giugno 2018 e disponibile da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate nei mesi scorsi, tra cui il collegamento Brindisi-Berlino Tegel, verso il principale scalo berlinese e sono il risultato dell’acquisizione di parte delle operazioni di Air Berlin all’aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato a un ampliamento dell’offerta con più voli a disposizione per i passeggeri italiani in viaggio da e per lo scalo tedesco, con tariffe sempre più vantaggiose.

Il collegamento con Tegel è un’assoluta novità per EasyJet da Bari, un’ulteriore conferma dell’impegno di easyJet per la connettività del territorio, offrendo sempre più opportunità di volo con le principali destinazioni del network europeo. Dunque, a partire dal 3 giugno prossimo e fino al 24 ottobre, si potrà andare e tornare da Berlino tre volte a settimana, il mercoledì, il venerdì e la domenica.