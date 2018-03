Guardie giurate per garantire la sicurezza e stanare i furbetti del biglietto. L’iniziativa, per ora solo una sperimentazione, è partita da meno di un mese sulle linee delle Ferrovie Apulo Lucane.

Due le guardie giurate della “Vigilanza Altamurana” impegnati in queste settimane, soprattutto alle fermate, ma anche sugli autobus o nelle stazioni ferroviarie. I vigilanti affiancano i verificatori nel loro lavoro quotidiano o, in alcuni casi, possono anche sostituirsi a loro ma senza fare sanzioni: a chi non ha il biglietto viene semplicemente impedito di salire sui mezzi. Il costo totale è di circa 9mila euro più iva.

A spingere per il provvedimento sono state le delegazioni dei lavoratori e alcuni sindacati dopo i recenti casi di aggressione ai controllori. Proprio in un un ultimo caso, pare che un dipendente sia stato minacciato con un paio di forbici. Un’iniziativa simile ha avuto un buon riscontro, per esempio, alla municipalizzata di Taranto.

Ma non c’è solo la sicurezza nel mirino delle Fal. Con la presenza dei vigilanti al fianco dei controllori si punta anche a diminuire l’evasione che sarebbe particolarmente elevata sugli autobus: se i risultati saranno buoni non si esclude che in futuro la sperimentazione possa diventare permanente.

L’iniziativa ha raccolto pareri favorevoli da parte dei lavoratori, ma ha innescato una reazione meno positiva da parte dei pendolari che avvertono la sperimentazione come una “militarizzazione” della linea a fronte di un servizio giudicato spesso scadente come conferma l’ennesimo sciopero proclamato per il prossimo 23 marzo.