“Peggiora giorno per giorno, qua c’è un viavai continuo di camion, anche per loro il disagio è notevole. Per non parlare del fatto che i danni alle macchine non li ripaga nessuno”. Nicola è un dipendete del distributore di carburanti, siamo sulla famigerata Adelfia-Rutigliano, strada tristemente note per lo stato disastroso in cui versa.

Buche come se non ci fosse un domani, in alcuni casi il dislivello è talmente pronunciato da mettere in serio pericolo l’integrità delle ruote che ci passano su. Le pessime condizioni climatiche dei giorni scorsi, le abbondanti piogge e il freddo hanno peggiorato la situazione.

I recenti interventi di manutenzione della Città Metropolitana non sono stati purtroppo risolutivi, in alcuni casi potremmo dire che si è trattato di una spruzzata di nero, nel migliore dei casi è stata asfaltata metà carreggiata.

Che la strada sia pericolosa è praticamente un dato di fatto, solo qualche giorno fa ci hanno segnalato un altro incidente, la speranza è che la Città Metropolitana intervenga in maniera netta e risolutiva, prima che ci scappi il morto.