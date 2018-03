Per il concorso del Comune di Bari, su 11 posti disponibili sono arrivate migliaia di domande. Per l’elevato numero di partecipanti, il sindacato FP CGIL Bari ha richiesto formalmente, prima il 29 gennaio e l’altra il 26 febbraio, che i quiz vengano pubblicati, come qualsiasi altro concorso pubblico.

“Per una questione di massima trasparenza – scrive il sindacato – e per consentire a tutti i partecipanti di essere messi nelle stesse condizioni per provare a superare la prova preselettiva, chiede che venga pubblicata in tempo utile sul sito del Comune la batteria di quiz dalla quale l’Ente intende estrapolare i quesiti che saranno oggetto della prova”.

La richiesta, sebbene sia stata inoltrata per ben due volte, è stata totalmente ignorata, nonostante fosse un modo semplice ed efficace per far diventare il tutto più limpido e privo di alibi per i soliti furbi.