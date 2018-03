“Sono senza parole e in preda la rabbia”. Lo stato d’animo dell’assessore all’ambiente, Pietro Petruzzelli, mostrato sulla sua pagina Facebook, è influenzato dalla vista di alcuni cassonetti della carta rovesciati in via Garruba angolo via Sagarriga Visconti.

“È assurdo pensare che qualcuno si sia divertito a rovesciare il contenuto dei bidoni – continua su Facebook l’Assessore – rendendo la strada in cui tutti camminiamo una discarica. Forse non sapeva come trascorrere il suo tempo, forse è solo un idiota che si diverte a sporcare, tanto c’è sempre qualcuno che poi pulisce. Cosa che ovviamente sta accadendo”.

“Sono in preda alla rabbia anche perché solo due giorni fa l’opposizione in consiglio comunale – tuona Petruzzelli – ha criticato la linea dura, anche attraverso la pubblicizzazione sui social, che stiamo avendo verso gli incivili che non rispettano le regole sul conferimento dei rifiuti”.

“Sbagliato, – conclude – perché sanzionare chi non rispetta le regole è la migliore maniera per ringraziare la stragrande maggioranza dei baresi che le regole le rispettano e che vogliono bene alla nostra città”.