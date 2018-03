Consegna a domicilio, in un momento storico i cui quella cibo portato direttamente dal locale sembra ormai essere diventata una vera e propria guerra, il campo di battaglia si arricchisce di un nuovo contendente. Da oggi anche i baresi potranno ordinare il proprio menù McDonald’s preferito con un solo clic e farselo recapitare a casa grazie a Glovo, partner di McDonald’s per il servizio.

A Bari Glovo ha già avviato la selezione dei corrieri con l’obiettivo di impiegarne 150 per garantire le consegne a domicilio degli hamburger più famosi del mondo, assicurando la massima qualità del servizio e dei prodotti, proprio come al ristorante.

L’attivazione del servizio di food delivery nella città di Bari si inserisce all’interno del piano di investimenti di McDonald’s in Puglia, dove l’azienda è presente con 16 ristoranti, 4 solo a Bari e provincia, con un totale di circa 480 dipendenti.

Bari diventa così la decima città italiana in cui è presente la consegna a domicilio di McDonald’s. Ad oggi il servizio McDelivery è attivo in altri 88 ristoranti a Milano, Roma, Catania, Palermo, Bologna, Verona, Firenze, Genova e Padova dove ha già fatto registrare oltre 145mila ordini.

Nel Capoluogo pugliese la consegna è disponibile in un’area dal raggio di 2 km circa da ognuno dei 3 ristoranti McDonald’s in cui è attivo il servizio: strada Santa Caterina 17/F, via Sparano da Bari 155/157/159 e via Caduti del Lavoro.