“Una grave violazione elettorale” all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. A denunciarla Luigi Cipriani e Vito Di Roma, dirigenti del Movimento “Riprendiamoci il Futuro” che sottolineano come nell’ospedale barese non sia possibile votare alle elezioni in corso nella giornata di oggi.

“Nell’ospedale non è stato allestito alcun seggio elettorale – sottolineano i due – dove e come potranno esprimere il loro voto i genitori dei bambini ricoverati? Tali gravi violazioni sono in netto contrasto con la democrazia, viene negata la possibilità di voto alle mamme dei piccoli ricoverati”.

“Chiediamo di accertare eventuali violazioni da parte della Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera in questione – concludono Cipriani e Di Roma – Ove emergano eventuali responsabilità, questo movimento politico chiede l’immediata rimozione dei responsabili”.