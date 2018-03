Acquedotto Pugliese sta effettuando, nel comune di Bari, lavori che riguardano la variazione del percorso della dorsale idrica presente nei pressi della strada Messenape, a causa del raddoppio della Ferrovia Bari-Taranto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 12 marzo 2018. La sospensione avrà la durata di circa n. 9 ore, a partire dalle ore 22:00 con ripristino alle ore 7:00 del giorno successivo ed interesserà prevalentemente le utenze presenti nelle seguenti zone:

1) zona di Via Massimi Losacco, Strada Santa Caterina, zona PIP, Via Generale Bellomo,

Viale D. Cotugno, Via Bitritto, Via Mazzitelli, Via Torrebella, Strada delle Canestrelle e rispettive parallele e traverse

2) zona di V.le della Costituente, V.le della Resistenza, Via Fanelli, Via Amendola, Via Lenoci, Via Alberotanza, Via Gabrieli, Via Fortunato, Via Vassallo, Viale Einaudi, Via Pezze del Sole, Strada Scanzano, Via Giusso, Via Tupputi, Via La Grava, Via Torre di Mizzo, Via Caduti del Lavoro, Via Don L. Sturzo, Viale Omodeo, Viale Giovanni XXIII e rispettive parallele e traverse. Inoltre potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione nei quartieri Picone, Poggiofranco e Carrassi.

Considerata la complessità dell’intervento, il ripristino dell’erogazione potrebbe subire delle variazioni rispetto al previsto. Va inoltre precisato che il flusso dell’erogazione potrebbe regolarizzarsi in tempi differenti, a seconda dell’altitudine delle zone interessate.

Disagi saranno avvertiti maggiormente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.